FIA tegi otsuse, mis on kasulik ka Jüri Vipsile

autospordisarjade hooajad on oluliselt lühenenud.

F1-sarja juht Stefano Domenicali ütles, et muudatus tehti koroonapandeemiast tulenevalt, sest

"COVID-19 kriisil on olnud sügav mõju tervele spordivaldkonnale ja mootorisport pole erand," ütles

Domenical i. "Paljudel ringrajasõidusarjadel on majanduslikke raskusi, samas kui võistlejad on loomulikult mures võistluste ärajäämise või üldise ebakindluse pärast. See kõik võib negatiivset mõju võib avaldada nende sportlaste püüdlustele pääseda kõrgemasse sarja."

Kui F1 sarja pääsemiseks on vaja teenida 40 punkti, siis vormel-1 sarja reedesel vabatreeningul osalemiseks piisab 25-st punktist.

Uus reegel on kahtlemata kasulik ka meie noorele vormelilootusele, Red Bulli noorteprogrammi kuuluvale Jüri Vipsile.