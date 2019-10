FIA president rääkis Michael Schumacheri paranemisest ja kurjustas ajakirjandusega

"Rääkisin tõtt, kui ütlesin, et olen koos temaga (Schumacher) televiisori vahendusel F1 etappi vaadanud. Loodan, et ükspäev läheme taas koos temaga Grand Prix`d vaatama," sõnas Todt Itaalia ajalehele La Repubblica.

"Olen igapäevaselt Michaeli ja tema perekonnaga ühenduses ning lähen nüüd taas Genfi. Täiesti selge, et me kõik loodame, et tema paranemine jätkub pidevalt," lisas Todt, kes juhtis Ferrari meeskonda siis, kui Schumacher tiitleid võitis.

Todt tunnistas, et luges suure nördimusega, kuidas Schumacheri hiljutine Pariisis ravil käimine ajakirjandusse lekkis.

"Olin üllatunud, kui nägin, kuidas inimesed, kes peaksid austama meditsiinilist konfidentsiaalsust, rääkisid Michaeli ravil käimisest. See ei tundunud õige ja ma loodan, et see allikas avastatakse," sõnas Todt.

Schumacher taastub hetkel raskest ajutraumast, mille ta sai 2013. aasta lõpus, kui kukkus mäesuusatamisel peaga vastu suurt kivi.