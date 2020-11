FIA president andis mõista, kui keeruline on Michael Schumacheri tervislik seisund

2013. aasta detsembri lõpus Prantsusmaa alpides suusatades raskelt kukkunud ja tõsise peatrauma saanud Schumacheri praegune tervislik seisund on väga hoolikalt valvatud saladus, millest perekonna lähiringkond paljastab väga vähe.

Üks väheseid, kes Schumacheriga regulaarselt kohtub, on tema endine meeskonnajuht Jean Todt.

Todt rääkis hiljuti Hollandi ajalehele De Telegraaf, et Schumacher jätkab rasket paranemisprotsessi.

"Tema võitlus jätkub koos pere ja arstidega. Ma näen Michaelit regulaarselt. Vaatame koos televiisorit," ütles Todt, kes oli Schumacheri valitsemisajal Ferrari F1-tiimi pealikuks.

Kui ajakirjanik hakkas uurima, kas Schumacher on piisavalt terve, et mõista, kui hästi läheb tema pojal vormel-2 sarjas, jäi Todt napisõnaliseks. "Ma ei taha sellest rääkima. Ma ei soovi üksikasjadesse laskuda, sest see on pere eraasi," märkis ta.

21-aastase Mick Schumacheri tulevikust rääkides ütles Todt, et nii noores eas on veel raske täpseid ennustusi teha. "Tal on suur nimi, kuid ta vajab aega. Veel on liiga vara öelda, kas tal on oma isa või Max Verstappeni või Lewis Hamiltoni talenti. Me ei tea seda veel."

Teist hooaega vormel-2 sarjas sõitev Schumacher võib juba järgmiseks hooajaks pääseda F1 sarja. Kõige tõenäolisem on noore sakslase liitumine Haasi meeskonnaga.