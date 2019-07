FIA inseneride tiim hakkab vormel 1 uutes reeglites auke otsima

F1 sarja kodulehel nimetatakse sellist üksust "rule breaking" (tõlk: reeglite murdmise) grupiks. Teisisõnu üritatakse juba eos vältida olukorda, et mõnel tiimil õnnestub 2021. aastal kehtima hakkavatest aerodünaamilistest reeglitest teistega võrreldes rohkem kasu lõigata ning sellega reeglimuudatuste eesmärki, milleks on võidusõidu põnevaks muutmine, pidurdada.

Vormel 1 ajaloos on korduvalt juhtunud, et reeglitesse jäävad sisse nn hallid tsoonid, mille tipptiimid osavalt läbi on näinud. Sarja uued omanikud palkavad selliseid tsoone avastama vormelimaailma tippinsenerid.

Aerodünaamika reegliuuenduste peamine mõju peaks avalduma autode surujõus, mis praegu kipub konkurenti jälitava auto suhtes 45 protsendi ulatuses vähenema. Uute reeglite eesmärk on see protsent möödasõitude lihtsustamiseks viia 5 ja 10 protsendi vahele.

"Peame tööd tegema, et tiimid ei hakkaks reegleid ära kasutama - eelmistel kordadel, kui neid on muudetud, pole seda tehtud," rääkis FIA vormeliosakonna tehniline juht Nikolas Tombazis.

"Uute reeglitega on meil võimalus nad tõesti ekstreemsustesse viia ja näha, kas meil on veel kuskil lünki või paistavad reeglitest välja mõned muud soovimatud tagajärjed. Kui meil on võimalus seda ise teha, siis me võime vältida mõningaid reegleid, mis hiljem probleeme võivad tekitada. Mu kolleegid F1 aerodünaamika osakonnast hakkavad sellega tegelema."

Sisuliselt kehastuvad FIA palgal olevad insenerid tiimide insenerideks, üritades välja mõelda, kuidas neile esitatavaid reegleid väänata ja käänata ning kui reeglites leidub lünki, peavad nad nendest vastavatele inimestele ette kandma.

Uute reeglite paketida loodetakse kokkuleppele jõuda 15. septembriks. FIA Maailma Mootorispordi Nõukogule tahetakse see ratifitseerimisele anda 31. oktoobril.