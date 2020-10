Ferrariga liituv vormeliäss: fännid võivad naerda nii palju, kui tahavad

Sebastian Vetteli koha üle võtva Sainzi liitumine Ferrariga tuli avalikuks juba mais ehk paar kuud enne koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükkunud hooaja algust. Senine hooaeg on Ferrari jaoks olnud aga kõike muud kui kerge. Charles Leclerc on üldarvestuses seitsmes, Vettel alles 13. Tiimide seas leiab Ferrari nime kuuendalt realt.

Samal ajal on Sainzi praegune tööandja McLaren tegemas viimaste aastate parimat hooaega. Meeskond konkureerib üldarvestuses kolmanda koha nimel, praegu edestatakse kahe silmaga Racing Pointi. Seega on sotsiaalmeedias visatud palju nalja selle üle, kas Sainz juba kahetseb Ferrariga liitumist.

"Ausalt öelda võivad nad naerda nii palju, kui tahavad," rääkis hispaanlane Autospordile. "Minu arvates on osad naljad päris head. Inimestel on palju vaba aega ja siis tullakse lagedale väga naljakate ideedega."

"Kui minu või teiste sõitjate üle tehakse nalja, siis olen esimene, kes naerab ja neid naudib," lisas Sainz. "See ei tähenda, et kas see on õige või vale, need on lihtsalt lõbusad."