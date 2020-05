Läinud nädalal teatas Ferrari F1 meeskond, et 2021. aastal sõidavad meeskonnas Monaco kodanik Charles Leclerc (22) ja hispaanlane Carlos Sainz juunior (25). See tähendab, et neljakordne maailmameister Sebastian Vettel lahkub, lepingu pikendamise võimalust talle ei pakutud.