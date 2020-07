Ferrari täiendab enne järgmist etappi oma vormeleid

Ferrari Charles Leclerc saavutas eelmisel pühapäeval küll teise koha, kuid masina kiirus ei olnud stabiilne. Sel nädalavahetusel tutvustab Ferrari mõndasid uuendusi, mis olid algselt planeeritud päevavalgele tulema Ungaris.

“Me peame reageerima koheselt,” ütles tiimiboss Louis Camilleri. “Me teame, et ees ootab palju tööd, kuid praegused tulemused nõuavad meilt rohkem pingutamist. See on selge, et me peame täiustama oma vormeli esiotsa,” lisas Camilleri.

Põhiline probleem on kiirus sirgetel, kus Ferrari mehed kaotasid Mercedesele 0,7 sekundiga.

Ferrari ütles enne eelnevat nädalavahetust, et nad on avastanud oma masina juures probleemi, millega hakati kohe tegelema. Kahjuks ei jõutud sellega aga piisavalt kiiresti valmis ning eelmisel pühapäeval sõitsid Austria GP-l Ferrari täiustamata masinad.

Eelmisel pühapäeval toimunud F1 hooaja avaetapi Austrias võitis Mercedese meeskonna Valtteri Bottas.