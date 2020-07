Ferrari sõitjad on enne Ungari GP-d juba eos alla andnud

"Kui asjadele realistlikult otsa vaadata, siis meil on kiirusega probleeme. Praegu ei saa oodata, et me poodiumikohtade eest võitleksime, aga töötame nii palju kui suudame, et seisu muuta," rääkis Leclerc.

"Mullu oli meil Ungaris probleeme. Nüüd on meil uus auto, aga vaevalt, et olukord kuigi palju erineb. Usun, et meie kiirus on sarnane möödunud nädalavahetustega," lisas ta.

Leclerc suutis hooaja esimesel etapil Austrias teisena lõpetada, aga tegu on Ferrari tänavuse hooaja ainsa helge hetkega. Eelmisel nädalal põrkasid Vettel ja Leclerc omavahel juba esimesel ringil kokku, mõlemad pidid katkestama. Kvalifikatsioonis on Ferrari parimal juhul saanud kuuenda koha.

Vettel kommenteeris Ferrari uut aerodünaamikapaketti. Uued osad olid kasutusel juba teisel Austria etapil, aga nii vabatreeningutel kui ka kvalifikatsioonis valitsenud märgade olude ning võidusõidu esimese ringi krahhi tõttu ei saadud muudatustest selget ülevaadet.

"Teame, et uued osad toimivad. Oleksime tahtnud, et tegu oleks suure muutusega, aga tundub, et paraku see nii pole. Aga kõigepealt pean oma väitele päris võistluse jooksul kinnitust leidma," lausus Vettel.