Ferrari pole rahul Mercedese käitumisega

“Ma loodan, et Ferrari pole ainus, kes teeb kompromisse,” rääkis Itaalia tiimipealik Mattia Binotto. Ta vihjas oma sõnavõtus sellele, et Mercedes oli hiljuti ainus meeskond, kes keeldus nende väljapakutud võidusõidu plaanist. “Ma olen pettunud, et nad keeldusid sellest. Ma olen veendunud, et kui kõik langetaksid otsuseid oma mätta otsast, poleks paljud uued reeglid olnud võimalikud sel keerulisel ajal,” rääkis Binotto.

F1 on viimastel kuudel teinud mitmeid samme, et kogu sari oleks terviklikum. Ka Ferrari on pidanud selleks tegema ohverdusi. Näiteks langetas Itaalia tehasetiim oma eelarvet 145 miljonile eurole. “See polnud meie jaoks kerge otsus, kuid me üritasime olla vastutustundlikud, et sari oleks võrdsem ka väiksematele tiimide,” selgitas mees.