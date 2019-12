Ferrari pealik: kaotasime tänavuse tiitli juba eelmisel aastal

Mercedes tegi tänavu edu sisse juba hooaja alguses, kui esimeselt viielt etapilt võeti kaksikvõit. Ferrari teenis tänavu kokku kolm etapivõitu, millest esimene tuli alles septembris Belgias. Lõpuks üldarvestuses teise koha saanud Ferrari kaotas Mercedesele 235 silmaga.

"Arvan, et kaotasime tänavu juba eelmisel aastal, kui uut autot disainisime," vahendas mainekas väljaanne Autosport Binotto sõnu. "Tegelikult polnud me hooaja algusest saadik konkurentsis ja sellel on omad põhjused. Usun, et meie auto polnud juba alguses piisavalt hea."

"Oli intensiivne hooaeg," jätkas itaallane, kelle jaoks oli see esimene aasta Ferrari juhina. "Proovisime pidevalt autot edasi arendada ning usun, et saime sellega ka hakkama."

"Teame, kus on meie nõrkused ning mis need on võrreldes konkurentidega. Töötame selle nimel, et muresid lahendada," vaatas Binotto järgmise aasta poole. "Ma ei oska öelda, missugune on olukord järgmise aasta alguses. Keegi ei oska seda praegu. Tähtis on, et tiim hoiaks kokku ja jätkaks rasket tööd."