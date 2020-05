Ferrari pealik avas Vetteli lahkumise tagamaid

"Sebastianiga sai üks tsükkel täis. Ta on töötanud meie juures juba kuus aastat," vahendas Autosport itaallase sõnu. "Ma imetlen Sebastianit nii inimese kui professionaalse sõitjana."

"Viimaste nädalate jooksul on maailm palju muutunud ja seda mitte ainult majanduslikust vaatenurgast, vaid ka tehnilisest ja sportlikust," jätkas Binotto. "Rasked väljakutsed ootavad ees. Me laome praegu vundamenti tulevikuks ning meil on väga kindel perspektiiv paigas. Rääkisime Sebastianiga ja leidsime, et meil pole enam samu eesmärke ei lühi- ega pikaajalises plaanis."

Vetteli asemel kihutab järgmisel aastal Ferraris 25-aastane Carlos Sainz juunior. "Sainz on meile hea täiendus. Ta on tark ning väga noore ea kohta juba viis hooaega sarjas võistelnud. Sainz on tugev ja usaldusväärne sõitja, kes on aastate jooksul palju punkte kogunud. Usun, et ta on hea täiendus talendika Charles Leclerci kõrvale."