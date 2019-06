Ferrari mured jätkuvad: meeskonna boss tunnistas, et lähiajal auto märkimisväärset arengut oodata pole

Ferrari meeskond arendas auto aerodünaamikat Aserbaidžaani ja Hispaania GP ajaks, lisaks tegeleti uue mootori arendamisega Hispaania võistluseks, kuid lähiajal sarnaseid muudatusi tiimil plaanis pole.

"Teame, et me pole hetkel piisavalt konkureerivad ja lähiajal meil ei ole tulemas uusi lahendusi, millel oleks märkimisväärne mõju probleemidele, mis meid senise hooaja jooksul saatnud on," sõnas Binotto.

Hooaeg jätkub sel nädalavahetusel toimuva Kanada GP-ga. Binotto hinnangul on Ferraril seal paremad võimalused, kui näiteks Barcelonas toimunud eelviimasel etapil. "Arvan, et võrreldes Barcelonaga oleme paremas seisus, aga Mercedesel on jätkuvalt parim auto. Mercedes on ilmselt jätkuvalt esireas, aga vahe nendega võib olla väiksem. Kui mingigi võimalust neist möödumiseks tekib, peame selle ära kasutama."

Mercedes on tänavusel hooajal esimesest kuuest etapil viiel võtnud kaksikvõidu. Seeria lõppes alles Monacos, kus võidutses Lewis Hamilton, aga tiimikaaslane Valtteri Bottas lõpetas "alles" kolmandana.