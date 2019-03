Ferrari kinnitas: Leclercil on lubatud Vettelist eespool finišeerida

Mäletatavasti hooaja esimesel etapil Austraalia GP-l see sugugi nii ei olnud, sest Leclercil kästi viimastel ringidel, kui ta sakslase kinni oli püüdnud, Vetteli selja taha jääda. Ferrari tiimipealik Mattia Binotto on varasemalt öelnud, et Vettelile võidakse teatud olukordades hooaja alguses privileege teha.

Eile ütles Binotto, et see ei pruugi ilmtingimata tähendada, nagu peaks Leclerc Vettelile oma koha loovutama. Näis, kas 49-aastane tiimiboss peab oma sõna. Tasub rõhutada, et alljärgnev intervjuu tehti itaallasega enne kui Leclerc Bahreini GP-l parima stardikoha välja sõitis.

"Charlesil on lubatud sõita nii kiiresti kui ta suudab, ta võib minna ja parimat stardikohta püüda. Ta võib proovida ette jääda ning me ei kavatse teda selles takistada," vahendab Binotto sõnu portaal RaceFans.

"Aga ma leian, et on tähtis, et meie kaks pilooti ei võitleks omavahel ega võtaks mingeid riske, mis võiksid viia kokkupõrkeni. Pole mingit kahtlust, et kui Charles esimesel ringil ette jääb, siis ta sinna ka jääb ning kui ta sõidu lõpus ikka ees on, siis samuti."

Täpsustavale küsimusele, kas see tähendab, et Vettelil ja Leclercil pole mingil juhul lubatud võidu sõita, lisas Binotto: "Ootame järgmised sõidud ära ja vaatame, kui sellised olukorrad tekivad, kuidas me siis reageerime."

Austraalia GP korraldus oli Binotto sõnul ainuõige ning teisiti mõtlemist poleks saanud Melbourne'is ollagi. "See polnud raske otsus, kuna sõitjatele on juba enne sõitu teada, kuidas me selliseid situatsioone lahendame. Sebastian oli kümme ringi enne lõppu liider, me hoidsime positsioone ega võtnud riske. Arvame, et see on õige lähenemine. Mõlemad on sellest teadlikud," ütles ta.