Ferrari juht meeskonna otsusest: eesmärk polnud Vettelile eelist anda

21-aastane Leclerc möödus Hiina etapi stardis meeskonnakaaslasest Vettelist. Kuna kolmandal kohal paiknenud Leclerc ei suutnud aga liidrite Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottasega tempot hoida, käskis Ferrari Leclercil Vettel endast mööda lasta.

Leclerc polnud selgelt meeskonna otsusega rahul ning andis seda raadio teel ka võistkonnale teada. Leclercist möödunud Vettel ei suutnud samuti Mercedese mehi kinni püüda.

"Ma mõistan Charles'i tundeid, temast on kahju," sõnas Binotto pärast etappi. "Sellel sõidu hetkel oli Mercedes meist veidi kiirem. Tahtsime anda Sebastianile võimalus, et näha, kas tema suudab eesolijaid kinni püüda."

"Eesmärk polnud anda ühele kindlale sõitjale eelist, vaid lihtsalt meeskonnana teha kõik, mis võimalik, et tulemust parandada," lisas Binotto. "Kui Charles on otsuses pettunud, siis tal on õigus seda olla ja peame meeskonnana seda aktsepteerima. Tunnen talle kaasa, aga võib-olla on järgmine kord juba sarnane otsus tema kasuks."

Vettel lõpetas tänase Hiina GP Hamiltoni ja Bottase järel kolmandana, Leclerc saavutas lõpuks viienda koha. Kahe Ferrari mehe vahele mahtus Max Verstappen (Red Bull).