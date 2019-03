Ferrari juht: ebaõnnestunud Austraalia GP-st tuleb teha erand

Ferrari sõitjad saavutasid möödunud nädalavahetusel toimunud Austraalia GP-l neljanda ja viienda koha, kui need positsioonid hõivasid vastavalt Sebastian Vettel ja Charles Leclerc. Võitjast Valtteri Bottasest (Mercedes) jäädi maha peaaegu minutiga.

Nii Vettel kui Leclerc kurtsid pärast sõitu, et auto ei olnud samas tasakaalus nagu ta oli Barcelonas toimunud testipäevadel. Mercedese meeskonna juhi Toto Wolffi hinnangul ei saanud Ferrari Melbourne'is seadistust paika.

Wolffi hinnangu osas küsisid ajakirjanikud arvamust ka Binotto käest. "Loomulikult on Barcelonas tingimused teised võrreldes Melbourne'ga. Mõned välised tegurid võisid vabalt mõjutada meie auto sooritusvõimet. Nagu Toto ütles, tundub, et ta on meie asjadega kursis, siis me ei leidnud autole õiget seadistust. Peame mõistma, miks nii läks."

"Selge on see, et Austraalias me ei näidanud oma auto täit potentsiaali," lisas Binotto. "Peame analüüsima kõike, mis Austraalias juhtus. See peab jääma hooaja mõistes erandiks. Tegu on kindlasti hea õppetunniga."