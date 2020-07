Ferrari juht avameelselt: loodame 2022. aastast taas võitma hakata

Ferrari on F1-s juba aastaid jäänud Mercedesele kindlalt alla, kuid tänavu on olukord veel keerulisem. Meeskondlikus arvestuses ollakse kolme etapi järel alles viiendal positsioonil, ainsaks säravaks tulemuseks on Charles Leclerci avaetapi teine koht.

"Ferraril on käsil keeruline periood, mis algas juba ammu," rääkis Elkann väljaandele Gazzetta dello Sport. "Me pole võitnud meeskondliku tiitlit alates 2008. ja sõitjate karikat alates 2007. aastast. Vahepeal oli Red Bulli ajastu tänu nende aerodünaamiliste lahendustele ning seejärel Mercedese oma tänu nende hübriidmootorite tehnoloogiale."

"Me pole tänavu konkurentsivõimelised erinevate vigade tõttu," jätkas Elkann. "Meil on juba mõnda aega olnud struktuursed vead seoses aerodünaamikaga. Lisaks oleme tagasi andnud mootori võimsuses."

Ärimees lisas, et head tulemused võiksid hakata tulema pooleteise aasta pärast. "Reaalsus on see, et meie auto pole konkurentsivõimeline. Seda on juba nähtud ning näeb ka edaspidi. Täna töötame selle nimel, et oleksime võidukonkurentsis 2022. aastal, kui reeglid muutuvad. Olen selles veendunud."