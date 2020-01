Ferrari juba tiitliheitlusest väljas? "Meie vastasteks on Mercedes ja Lewis Hamilton."

"Meie vastasteks on Mercedes ja Lewis Hamilton," rääkis Marko Saksamaa väljaandele Auto Bild. "Pean tunnistama, et Hamilton sõidab peaaegu perfektselt ning kõike kokku pannes on ta hetkel parim sõitja F1-sarjas. Max Verstappen on aga kohe tema järel."

"Olime neist eelmise hooaja viimasel kolmandikul juba ees," kommenteeris austerlane Ferrari seisu. "Neil ei tundu enam mootoriga sellist eelist olevat, nagu neil varasemalt oli."

Marko lisas, et Honda jõuallikas (Red Bull kasutab alates eelmisest hooajast Honda mootorit - K.R.) on peaaegu samal tasemel kui Mercedese oma. "Ainult kvalifikatsioonis jääme natuke neist maha. Olen kindel, et Honda suudab lisasammu teha ja siis on juba meie asi ehitada auto, mis juba algusest peale suudaks olla tiitlikonkurentsis. Praegu tundub kõik hästi minevat, sest oleme uue hooaja auto ehitamisega saamas valmis kiiremini kui iial varem."