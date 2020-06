Ferrari hoiab Vetteli ja Leclerci tiimid rangelt lahus

F1 sari alustab tänavust hooaega sel pühapäeval Austrias Spielbergis Red Bull ringrajal, kus sõidetakse nädal hiljem ka teine etapp.

"Kuigi see meile meeldib ja oleme sellega harjunud, ei näe me seekord kahe oma sõitja tiimi omavahelist suhtlemist. Seda ei juhtu hooaja alguses, sest me töötame rangete erimeetmete tingimustes ja üritame haigestumise võimalust võimalikult madalal hoida," teatas Ferrari spordidirektor Laurent Mekies väljaandele Racer.

Mekies lisas, et sellist korraldust pole F1 juhtkond ühelegi meeskonnale andnud, kuid nemad on otsustanud Vetteli ja Leclerci tiimid üksteisest lahutada.