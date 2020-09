Ferrari endine president lajatas: ma pole rahul Vetteli kohtlemisega. Meekonda on viimastel aastatel juhtinud ebakompetentsed inimesed

Mäletatavasti teatas Ferrari juba hooaja eel, et tänavune aasta jääb sakslase jaoks nende ridades viimaseks. Kusjuures Vetteli sõnul andis võistkonna pealik Mattia Binotto sellest talle teada telefoni teel. "Mingit diskussiooni ei tekkinud. Laual polnud isegi pakkumist, seega oli pilt täiesti selge," rääkis Vettel juulis.

"Tema pole kunagi probleeme põhjustanud ning ta on alati töötanud meeskonna huvisid silmas pidades," astus nüüd sakslase kaitseks välja suurettevõtja di Montezemelo. "Vettel on võitnud mitmeid sõite, mida teised mehed poleks suutnud. Ma pole rahul sellega, kuidas Vettelit on koheldud."

"Ajastus polnud õige ning see, kuidas Ferrari asja ajas, polnud samuti hea," jätkas itallane, kes töötas 1970ndatel ka ise Ferrari võistkonnas. "Sellised sõitjad vajavad keskkonda, kus nad tunnevad end koduselt. Niimoodi sai Michael Schumacher omal ajal tegutseda Jean Todti käe all ja mina tegin sama Niki Laudaga."

Di Montezemelo rääkis ühtlasi, miks pole Ferrari viimastel aastatel enam MM-tiitli eest suutnud heidelda. Tema sõnul on peamiseks põhjuseks 2014. aasta, mil sarjas võeti kasutusele hübriidtehnoloogia. "Võrreldes Saksamaaga polnud Itaalias üldse mingisugust hübriidi kultuuri."

Samal aastal lahkus võistkonna pealiku kohalt pikaaegne juht Stefano Domenicali. "Pärast seda on seal olnud ainult kogemusteta või ebakompetentsed inimesed," kritiseeris di Montezemelo Ferrari juhtkonnas tehtud muudatusi.

Luca Cordero di Montezemolo AFP PHOTO / STR