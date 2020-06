Ferrari boss vihjas, kus Sebastian Vettel sõitma hakkab

Binotto sõnul oleks kõige mustem stsenaarium, kui neljal korral maailmameistriks kroonitud Vettel ei leiakski Ferrarist lahkumise järel endale korralikku meeskonda.

"Jah, see oleks kaotus, sest ta meeldib meile ja me hindame teda. Tema jaoks oleks oluline leida hea koht järgmiseks aastaks. Olen kuulnud kuulujutte, et Mercedes on huvitatud. Mul oleks tema üle tõeliselt hea meel," rääkis Binotto.

Tänavu sõidavad Mercedeses Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas, kuid järgmiseks hooajaks pole kummalgi lepingut.

Binotto lisas, et Vetteli lahkumise otsus oli tingitud koroonaviiruse pandeemia põhjustatud suurtest muudatustest spordimaailmas. Ferrari otsis jätkamiseks “uut tsüklit”, millega 32-aastane Vettel polnud nõus. Spekulatsioon, et sakslane lahkus, sest talle pakuti lühikest lepingut, ei vasta aga Ferrari bossi sõnul tõele.

Binotto on veendunud, et Vettel ei kavatse Ferrarist ennetähtaegselt lahkuda. "Ta (Vettel) on suurepärane persoon ja tippspetsialist, kes teab oma kohustusi. Olen kindel, et ta tahab jätkata ja teha Ferraris hea hooaja. Ma ei eelda üldse halbu kavatsusi," lisas Binotto.

Tänavuse hooaja kohta, mis algab alles 5. juulil Austrias, ütles Binotto, et maailmameistri selgitamiseks piisaks täielikult ka kaheksast etapist.