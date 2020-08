Ferrari boss pärast järjekordset põrumist: mingit kriisi pole

Ferrari piloodid Sebastian Vettel ja Charles Leclerc piirdusid Belgias vastavalt 13. ja 14. kohaga, mõlemal nappis terve nädalavahetuse jooksul kiirust.

"Oleme pettunud ja vihased, nagu ka meie fännid. Põhjused on selged. Teadsime juba hooaja algusest saadik, et meil läheb raskeks. Peame endale kindlaks jääma ja kuidagi sellest olukorrast välja tulema," rääkis Binotto Sky Italiale.

"Ma arvan, et sõna "kriis" pole mõtet praeguses olukorras siiski kasutada. Pigem oleme tormi keskel, kuid oleme ühtsed ja pingeid pole. Meil on lihtsalt auto, mille mootor on võimsust kaotanud. Sama on juhtunud ka teistel võistkondadel, aga meil on hobujõude teistest rohkem kadunud. Meil on selge, mida peame parandama," lisas ta.

Sel ja järgmisel nädalal astub Ferrari eeldatavalt pahase kodupubliku ette. Kõigepealt võisteldakse Monza ja seejärel Mugello ringrajal.