Ferrari boss on kuulujuttudest tüdinenud: FIA võiks teistele selgeks teha, et me ei tee sohki

Mitu meeskonda on Rahvusvahelisele Autospordiliidule (FIA) saatnud palve, et nad uuriksid Ferrari mootori disainiga seotud aspekte, sest nad on tahtnud teha sarnaseid uuendusi enda jõuallikal, aga pole kindlust, kas Ferrari töö vastab ikka reeglitele.

"Kaks asja - esiteks on kuulujutud meid ära tüüdanud, sest kui mõnel varasemal juhul on konkurendid oma mootoriga eelise saanud, siis me ei süüdistanud kordagi kedagi reeglite rikkumises," rääkis Binotto Autospordile. "Meie ainus reaktsioon oli lihtsalt ise paremat tööd teha."

"Minu hinnangul on praegu teised tiimid jällegi kurvides kiiremad. Me aga ei kahtlusta neid milleski. Ma oleksin väga õnnelik, kui kõik tiimid keskenduksid ikka ainult enda auto arendamisele, mitte teistele."

Binotto lisas, et nemad süüdistusi ei karda, sest on oma töö legaalsuses kindlad. "Teame, et käitume õigest ning FIA on igal etapil meie masinat kontrollinud. Mis ma peaksin ütlema? Loodan, et FIA teeb kõigile selgeks, et me ei tee sohki."

Üheks süüdistajaks on olnud Red Bulli nõunik Helmut Marko, kes nõudis, et FIA tooks olukorda selgust, sest ta ei mõista, kuidas Ferraril on sirgel teel teiste ees nii suur eelis. "Sõidus oleme Mercedesega samal tasemel. Omaette teema on aga Ferrari jõudluse selline kasv."