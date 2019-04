Ferrari boss kinnitas, et Vettel jätkab nende tiimi esinumbrina

Ferrari poliitika seati kahtluse alla eelmise Bahreini etapi ajal, kui nooruke Charles Leclerc domineeris sõitu ja taandus lõpuks kolmandaks vaid masina mootoririkke tõttu.

Binotto ütles, et Vetteli neli edukat aastat Ferraris tähendavad, et ta on jätkuvalt nende prioriteediks, kui otsuseid tuleb teha 50-50 olukorras.

"Ta (Vettel) on võitnud neli maailmameistritiitlit ja meie jaoks on ta selgelt see sõitja, kes suudab kõige suurema tõenäosusega MM-tiitli eest võidelda," sõnas Binotto, vahendab BBC.

Hooaja alguses tiimijuhiks tõusnud Binotto lisas, et nad on samas sõitjatega kokku leppinud, et senine poliitika võib hooaja jooksul muutuda, kui selleks tekib vajadus.

Leclerc tunnistas Hiina etapil, et mõistab meeskonna seisukohta. "Me vajame sõitjat nr 1 ja sõitjat nr 2, ma mõistan seda. Aga ma teen kõik endast sõltuva, et olukord muutuks. Aga see (esinumbri koha eest võitlus -. toim) pole lihtne. Ma pean kvalifikatsioonis temast ees olema, sest Seb on võistluse ajal väga kiire," rääkis Leclerc.

Hiina GP esimese vabatreeningu kiireim oli Vettel, Leclerc oli Lewis Hamiltoni järel kolmas, kaotades tiimikaaslasele 0,256 sekundiga.