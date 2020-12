Ferrari boss jääb hooaja viimasest etapist eemale, Mercedese boksi kohal seisab Hamiltoni nimi

Sky Sports Italia teatel on Binotto juba koduteed alustanud. Kuigi ta positiivset koroonaviiruse proovi ei andnud, ei tööta ta sel nädalavahetusel ka Ferrari tehases Maranellos.

Sel hooajal on Ferrari tiimi juhtinud võistluspaigas prantslasest spordidirektor Laurent Mekies, kui Binotto pidi jääma Maranellosse tehasesse asju ajama.

Abu Dhabi GP esimene vabatreening algab homme kell 11. Kvalifikatsioon stardib laupäeval kell 15 ja põhisõit pühapäeval kell 15.10.

Samuti on veel segane, kes sõidavad sel nädalavahetusel Mercedese autodega. Tänasel pressikonverentsil osales George Russell, kuid Mercedese garaaži kohal ilutses eelmisest etapist koroonaviiruse tõttu eemale jäänud Lewis Hamiltoni nimi.

Lewis Hamiltoni nimi Abu Dhabis Mercedese garaaži kohal. Foto: PA Images/Scanpix

Williamsit esindas hommikusel pressikonverentsil Jack Aitken, kes pandi Bahreinis Russellist vabaks jäänud auto rooli. Mercedes on lubanud omalt poolt teha kõik endast oleneva, et Hamilton saaks Abu Dhabis sõita. Seitsmekordne maailmameister teatas teisipäeval Twitteris, et on alustanud füüsiliste treeningutega ning plaanib nädalavahetusel rajale naasta.