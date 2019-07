Ferrari boss: Charles Leclerc saab peagi oma esimese võidu kätte

Leclerc oli võidule vägagi lähedal möödunud nädalavahetuse Austria GP-l, kus ta juhtis enamuse sõidust. Paar ringi enne lõppu suutis aga Red Bulli esindav Max Verstappen monacolasest mööduda, mis hollandlasele ka võidu tõi. Pärast sõitu oli siiski õhus ka võimalus, et Leclerc saab võidu endale, sest Verstappeni möödasõit oli kohtunike uurimise all, aga pärast kolmetunnist protsessi jäeti etapivõit hollandlasele.

"Ferrari arvamus on jätkuvalt, et tegu oli vale otsusega," rääkis Binotto. "Leiame, et Leclercile ei jäetud piisavalt ruumi. Austame aga siiski kohtunike otsust ning aeg on vaadata tuleviku poole."

"Usun, et Leclerc on juba järgmiseks sõiduks valmistumas," jätkas Ferrari juht. "Austrias juhtunu andis talle lisamotivatsiooni püüda esimest etapivõitu. Loomulikult on tal kahju, et lõpptulemus selliseks kujunes."

"Sport on juba selline ja enne finišilippu pole midagi selge. Leclerc on juba mõtlemas uute väljakutsete peale ja vägagi näljane, seega olen kindel, et peagi tuleb ka tema aeg võita GP.