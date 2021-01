Ferrari boss avaldas põnevad üksikasjad, mille põhjal nad Sainzi välja valisid

26-aastane Sainz Jr sõlmis mullu kevadel Ferrariga lepingu aastateks 2021 ja 2022. Sebastian Vetteli asemele palgatud hispaanlasest saab Charles Leclerci uus tiimikaaslane.

Binotto meenutas F1 Beyond The Grid podcastis, kuidas nad Sainzi välja valisid.

"Enne, kui me talle pakkumise tegime, kuulasime üle kõik tema raadiosõnumid, et lihtsalt mõista, kuidas ta suhtleb. Sellest suhtlemise viisist saab palju välja lugeda, näiteks, kuidas ta treeningutele läheneb - väga täpselt, ma ütleks," sõnas Binotto.

"Ta on kõva töömees, metoodiline, jõuline ja ma arvan, et need kõik olid meie jaoks olulised komponendid," kiitis tiimijuht hispaanlast.

Mõistagi avaldas Ferrariile muljet ka Sainzi kiirus ja stabiilsus. "Võistlustel on ta järjekindel - ta on kiire, kaitseb, ründab -, kuid toob auto alati järjekindlalt finišisse, nii et ma arvan, et ta on hea sõitja, kelle najale ehitada hea hooaeg meeskondlike MM-punktide teenimiseks," lisas Binotto.

"Kui vaadata Carlost 2020. aastal, siis ta on minu arvates olnud võrdluses teistega väga tugev. Ma arvan, et ta parandas ennast kvalifikatsioonivõistlustel võrreldes varasemate aastatega ning võistlussõitudel on ta endiselt väga tugev. Nii et ta on kõva töömees. Lisaks sellele on ta noor sõitja, mistõttu arvan, et tal on vormel-ühes veel palju aega enda arendamiseks," lisas Binotto Sainzi kohta, kes saavutas mullu kokkuvõttes 105 punktiga 6. koha.