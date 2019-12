Ferrari boss avaldas: esimesed kohtumised Vetteli ja Leclerciga olid ikka piinlikud

Binotto kuulutas juba hooaja eel, et võistkonna esisõitjaks on neljakordne maailmameister Sebastian Vettel. Aasta käigus säras aga paremate tulemustega 22-aastane Charles Leclerc, kes hooaja kokkuvõttes sakslast ka edestas.

"Kohtumised hooaja alguses sõitjatega olid ikka piinlikke momente täis," vahendas Autosport Binotto sõnu. "Raske oli neid vestlusi ohjata. Nüüd oleme nende kohtumistega juba ära harjumas."

"Hooaja lõpuks olid meie kohtumised (Leclerci ja Vetteliga) juba mõnusamad, mis näitab, et oleme meeskonnana nendega ära harjumas. Eks sõidu ajal võib ikka vigu sisse tulla, aga usun, et vead on osa õppimisprotsessist."

Leclerc oli mitmel korral Ferrari tiimisiseste otsuste peale rahulolematu, sest tundis, et just talle tehti liiga. Sarnaseid olukordi tuli omakorda ette ka Vettelil.

"Kindlasti ei olnud otsuste tegemine lihtne ja kõik saavad käituda paremini," jätkas itaallane. "Palju räägitakse, et sõitjatel tuleks lasta kõigepealt võistelda, et järjestust paika panna tiimis. Meie meeskond aga usub, et parim võimalus punkte teenida on siis, kui hierarhia tiimis on paigas. Seega püüdsime avaetapist saadik Vettelit ja Leclerci juhendada."

Binotto lisas, et usub, et Ferrari on uuel hooajal tugevam. "Meil on nüüd etapi eel ka kohtumised sõitjatega, kus arutame läbi võimalikud stsenaariumid ja tiimi strateegiad."