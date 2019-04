Ferrari avaldas Leclerci müstilise mootoririkke põhjuse

Leclerc oli teel oma karjääri esimese etapivõidu poole, kui 10 ringi enne finišit tema mootoris üks silinder ühtäkki töötamast lakkas. Oluliselt jõudu kaotanud auto tõttu pidi Leclerc mööda lubama nii Lewis Hamiltoni kui Valtteri Bottase ning pääses kolmanda kohaga vaid tänu sellele, et viimased ringid sõideti turvaauto taga.

Ferrari saatis Leclerci masina mootori võistluse järel oma baasi Maranellos, kus põhjaliku uurimise tulemusena selgus, et rikke põhjuseks oli lühis sissepritse kontrollsüsteemis.

"Sellist riket sellel detailil ei ole me varem mitte kunagi näinud," seisis Ferrari avalduses. Võistkond on lootusrikas, et mootor saadakse korda ning järgmiseks etapiks Hiinas on Leclerci vormel taas võistlusvalmis.