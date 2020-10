Fernando Alonso selgitas, miks ta Schumacherit Hamiltonile eelistab

Schumacher võitis karjääri jooksul 91 etappi, Hamiltonil on kirjas 90 esikohta.

"Neid kahte on keeruline võrrelda, sest ajad on erinevad ja autod pole samuti samasugused. Aga mäletan, et Michaelit oli väga raske võita. Tal oli see "midagi" olemas. Lewis on väga hea ja ta on oma põlvkonna parim, aga kui ta oli koos Jenson Buttoniga McLarenis, ei suutnud ta tiitlit võita. Mercedeses kaotas ta ühel aastal tiitliheitluse Nico Rosbergile," vahendas Alonso sõnu väljaanne Marca.

"Michaelil ei juhtunud kunagi selliseid asju, ta võitis alati. Minu jaoks Michael sammu võrra ees," lisas ta.

Sel nädalavahetusel sõidavad vormelid Saksamaal Nürburgringil.