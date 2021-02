Fernando Alonso sattus liiklusõnnetusse ja viidi haiglasse

Kahekordne vormel-1 maailmameister sai autolt löögi, kui sõitis Lugano tänavatel jalgrattaga, teatab La Gazzetta dello Sport. Itaalia väljaande andmetel näitasid esmased meditsiiniuuringud „võimalikke luumurde".

Hispaanlase meeskond Alpine (endine Renault) teatas oma pressiavalduses: “Alpine F1 tiim kinnitab, et Fernando Alonso sattus Šveitsis jalgrattaga sõites liiklusõnnetusse. Fernando on teadvusel ja tunneb end hästi. Järgmine meditsiiniline ülevaatus on homme (reede) hommikul."

Kui tõsised võivad olla Alonso vigastused, ei ole meeskond avalikustanud.

F1 hooajaeelne kolmepäevane testisõit algab Bahreinis 12. märtsil. Hooaja avaetapp sõidetakse Sakhiris 28. märtsil.

39-aastane Alonso, kes teeb tänavu vormel-ühes comebacki kahe-aastase vaheaja järel, tuli Renault`ga maailmameistriks hooaegadel 2005 ja 2006.