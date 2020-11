Fernando Alonso nimetas noorsõitja, kes on talle F1-s kõige enam muljet avaldanud

Möödunud nädalal toimunud Emilia Romagna etapi eel uuriti Alonsolt, kes talle noorsõitjatest enim muljet on avaldanud. "Minu arvates on F1-s praegu väga talendikad sõitjad, kes tulevad hea ettevalmistuse pealt. Seda tänu akadeemiatele, kus neid aidatakse väga noorest east saadik," rääkis järgmisel aastal kuningliku vormelisarja naasev Alonso.

"Neist kõigist on George Russell sõitja, kes mind igal nädalavahetusel üllatab - see, kuidas ta Williamsiga sõidab ja mitte ühtegi viga ei tee. Olen väga üllatunud tema loomulikust kiirusest," jätkas vanameister. "Kui pean ühe nime tulevikuks välja valima, siis selleks on Russell."

Tasub mainida, et just Emilia Romagna GP-l lasi Russell sisse senise karjääri suurima eksimuse, kui ta turvaauto taga sõites masina üle kontrolli kaotas ning seina sõitis. Inglane hoidis sel hetkel 10. kohta. Kuigi 22-aastane Russell pole Williamsiga veel ühtegi punkti F1-s teeninud, ennustatakse britile suurt tulevikku.

Näiteks kvalifikatsioonis pole Russell senise kahe hooaja jooksul veel kordagi tiimikaaslasele alla jäänud. Mullu oli ta kvalifikatsioonis alati kiireim Robert Kubicast, käimasoleval hooajal pole talle vastu saanud Nicholas Latifi.

George Russell Foto: Hasan Bratic/SIPA/Scanpix