Fernando Alonso ei pea Hamiltoni F1-sarja parimaks sõitjaks

Hispaanlane tunnistab, et vormel-ühes on väga raske parimat sõitjat nimetada, sest tema sõnul on "kõiki aspekte võimatu korraga analüüsida". Siiski oli ta valmis oma lemmiku nimetama.

"Hetkel mulle meeldib kõige rohkem Max Verstappen, sest ta on alati valmis ründama ja see on pealtvaatajate seisukohalt väga hea," sõnas Alonso.

Kogenud hispaanlane lisas, et väga suure tõenäosusega jõuab 22-aastane Verstappen kunagi ka maailmameistritiitlini.

Hetkel hoiab noor hollandlane, kes esindab Red Bulli, MM-sarjas neljandat kohta.