Fernando Alonso: 2021. aasta vormel 1 maailmameister on juba selgunud

Renault' tiimis (uue nimega Alpine) sõitma hakkav hispaanlane loodab, et 2022. aastast kehtima hakkavad uued tehnikareeglid teevad tiitliheitluse põnevamaks.

"Loomulikult tahan meistriks tulla," rääkis 39-aastane Alonso portaalile Formel.de. "Aga mõistan, et 2021. aastal saab olla ainult üks võitja - Lewis Hamilton. Keegi pole võimeline teda ja Mercedest edestama. Paljud asetavad lootusi 2022. aastale: mina, kogu Alpine võistkond, Ferrari, Red Bull."

"Mul oli dilemma. Mõtlesin, kas tulla juba järgmisel aastal rajale või oodata 2022. aastani. Otsustasin esimese variandi kasuks. Saan treenida ja võistkonnaga tööd teha," lisas ta.

Hoolimata vanusest kavatseb Alonso endast kõik anda. "Ma ei naase vormel 1 selleks, et mööda maailma lennata ja erinevates restoranides süüa. Mul on ainult üks eesmärk - hästi esineda ja võita. Jah, viies koht on parem kui seitsmes ja seitsmes koht on parem kui kaheteistkümnes, aga tegelikult pole seal suurt vahet. Sa kas võidad või ei võida."

Alonso tuli maailmameistriks 2005. ja 2006. aastal, sõiduvahendiks oli just Renault.