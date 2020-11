Fännid tahavad F1-s kõige enam näha noort Schumacherit. Vaata, palju Vips hääli kogus!

2020. aastal tuli madalamatest sarjadest kuninglikku vormel 1 sarja vaid üks piloot, F2 sarjas kokkuvõttes teise koha saanud Iraani juurtega Kanada sõitja Nicholas Latifi. Erinevate kuulduste põhjal saab ennustada, et 2021. aasta võib selles plaanis olla viljakam. Kuid mitte liiga palju.

Kõige rohkem hääli (143-st hääletanust 17%) on kogunud Mick Schumacher, 13% peal on võrdselt Callum Ilott ja Yuki Tsunoda. Schumaccher juhib hetkel F2 sarja 191 punktiga, britt Ilott on 169 punktiga teine, jaapanlane Tsunoda 147 punktiga kolmas. 11% häältest kogus venelane Robert Schwartzman, kes on F2 sarjas kaks etappi enne lõppu viiendal kohal (140).

F2 sarja neljandat meest Christian Lundgaardi tahaksid F1 sarjas näha 6% hääletanutest. Jüri Vips, kes tänavu koroonaviiruse tõttu on pidanud enamus ajast jõude istuma, on Racefans'i lugejatelt saanud vaid 3%-lise toetuse.

Tasub märkida, et hääletanuid on 143 vaid sellepärast, et hääletusel saavad osaleda ainult portaalis registreeritud kasutajad. Kuna hääletus pandi püsti alles pühapäeva hommikul, võib arvata, et see number lähiajal jõudsalt kasvab.

Racefans'i vastava artikli autor Keith Collantine on enda hääle andnud Tsunodale, kelle väljavaated Red Bulli sõsartiimi AlphaTaurisse pääsemisel näivad olevat üsna head. Ferrari noorpilooti Mick Schumacherit on viimasel ajal tugevalt seostatud Haasi F1 tiimiga.

Jüri Vips teeb sel nädalavahetusel Autopolise ringrajal oma karjääri teise stardi Super Formula sarjas. Eestlase osaluseta on seal sõidetud juba kolm etappi, jäänud on neli võidusõitu. 5. ja 6. detsembril peetakse topeltetapp Suzuka ringrajal, 20. detsembril Fuji ringrajal.