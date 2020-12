F1 vabatreeningu debüüdi teinud Mick Schumacher näitas alles 18. ringiaega

Viimati võis F1 ajavõtutabelis Schumacheri perekonnanime näha 2012. aastal Brasiilia GP-l, kui oma viimase etteaste tegi vormel ühes Micku isa Michael.

Tänavu vormel 2 sarja võitnud Mick Schumacher on järgmisel aastal üks Haasi põhisõitjatest koos venelase Nikita Mazepiniga. Magnussen ja Romain Grosjean tiimis ei jätka. Kuna Grosjean taastub Bahreini GP-l juhtunud avariist, istub tema autos alates möödunud nädalal toimunud Sakhiri GP-st kahekordse maailmameistri Emerson Fittipaldi (1972, 1974) lapselaps Pietro.

Abu Dhabi etapil on tagasi ka eelmisest etapist eemale jäänud, tänavu oma seitsmenda MM-tiitli pälvinud ja sellega Schumacheri rekordi viigistanud Lewis Hamilton. Britt nakatus Sakhiri GP eel koroonaviirusesse, kuid on nüüd andnud piisavalt negatiivseid teste, et ta rajale tagasi lubada.

Jüri Vips on jätkuvalt Red Bulli ja AlphaTauri varusõitja ning saab Abu Dhabis kihutada järgmisel nädalal noorte pilootide testil.



Esimese vabatreeningu võitis Max Verstappen (Red Bull) ajaga 1.37,378. Talle kaotas 0,034 sekundiga Valtteri Bottas (Mercedes) ja 1,137 sekundiga Esteban Ocon (Renault). Schumacher sai läbida vaid viis ringi, kaotades neist parimal Verstappenile 3,8 sekundiga. VAATA KÕIKI TULEMUSI SIIT!

Hamiltoni saabumine ringrajale: