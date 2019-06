F1 tiimid tahavad poole hooaja pealt 2018. aasta rehvid kasutusele võtta

Autosport'i andmetel pole sugugi kindel, et muudatus hääletusel läbi läheks. Mercedesele sarnaselt on sellele vastu McLaren ning kahtleval seisukohal on Alfa Romeo ja Renault. Eelmise aasta rehve ihkavad tagasi Ferrari, Red Bull, Toro Rosso ja Haas. Läbi mootoritarnija Mercedesega seotud olev Williams ilmselt muudatuse poolt ei hääletaks, sest nende pealik Claire Williams on märkinud, et tema autod töötavad paremini 2019. aasta rehvidega. See tähendab, et määravaks võib saada Racing Pointi otsus, kes on küll Mercedese klient, kuid pole tänavu kvalifikatsioonides rehvidest suutnud viimast välja võtta.