F1 tiimiboss hoiatas: stardirivist võib kaduda tervelt kaheksa autot

Vormel 1 sarjas on juba täiesti ära jäetud kaks etappi (Austraalia ja Monaco) ja teadmata ajaks edasi lükatud veel kuus etappi. Järgmisena on ohus juunikuine Kanada GP. Juulis toimuma pidava Suurbritannia GP korraldajad ütlesid, et võtavad otsustamiseks aega aprilli lõpuni.

F1 juhid tulid tiimidele vastu ja lükkasid suure tehniliste reeglite uuenduse 2021. aastast edasi 2022. aastasse ning kokku on lepitud, et järgmisel hooajal kasutatakse veel selle aasta autosid, kuid Browni sõnul ei pruugi nendest meetmetest piisata.

"Kas ma näen kahte meeskonda kadumas, kui see selle situatsiooniga, mis praegu maailma on tabanud, väga agressiivselt ümber ei käi? Jah," rääkis ameeriklane BBC-le. "Tõtt öeldes pean ma võimalikuks, et me jääme ilma lausa neljast tiimist, kui me õigeid otsuseid vastu ei võta."

Brown lisas, et praeguses majanduslikus olukorras ei maksa loota, et mõni firma või ärimees raskustesse sattunud tiimi ära tahaks osta.

"Sellest vaatepunktist tundub, et ajastus ei saaks olla halvem. Seega ma arvan, et F1 on praegu väga hapras staadiumis," lisas Brown.