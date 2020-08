F1 tiimi omanik sai konkurentide peale pahaseks: nad veavad meie nime läbi muda

Laupäeva hommikuks olid rahvusvahelisele autoliidule (FIA) protesti esitamise sooviavalduse esitanud Renault', Ferrari, McLaren ja Williams, kes nõuavad Racing Pointile karmimat karistust. Racing Point loodab aga oma nime puhtaks pesta.

"Ma pole kunagi enda elus sohki teinud," rääkis võistkonna omanik, kanadalasest suurettevõtja Lawrence Stroll. "Need süüdistused on aktsepteerimatud ja ebatõesed. Minu ja mu tiimi au on kaalul. Racing Pointis olid kõik pettunud FIA otsuses ning me vannume jätkuvalt oma süütust."

"On selge, et Racing Point on käitunud vastavalt tehnilistele regulatsioonidele. Mind vapustas, et Renault, McLaren, Ferrari ja Williams on kasutanud võimalust otsust apelleerida," jätkas Stroll. "Nad veavad meie nime läbi muda ja ma ei kavatse seda aktsepteerida. Kavatsen teha kõike, et tõestada enda süütust."