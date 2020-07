F1 tiim leidis koroonaviirusesse nakatunud tippsõitjale võimsa asenduse

"Olin teel Nürgburgringile seoses ühe teise projektiga, kui sain telefonikõne," rääkis 32-aastane sakslane vormel-1 sarja kodulehele. "See oli vähem kui 24 tundi tagasi, seega tundub olukord üsna sürreaalne. Mulle meeldivad head väljakutsed ning see on kindlasti üks neist."

"Loomulikult on see Racing Pointi ja Sergio jaoks keeruline olukord," jätkas Hülkenberg, kelle jaoks on võistkond juba tuttav. Nimelt on sakslane kihutanud tiimi eest aastatel 2011-2012 ja 2014-2016, kui võistkond kandis nime Force India. "Perez on minu sõber ja vana tiimikaaslane ning soovin talle kiiret paranemist. Püüan anda tiimi jaoks endast parima."

Viimased kolm hooaega sõitis Hülkenberg Renault's, kuid kaotas Prantsusmaa tiimis tänavuseks hooajaks koha. Seega on pühapäevane sõit tema jaoks F1-s esimene pärast mullust Abu Dhabi etappi.