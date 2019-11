F1-sarjast lahkuv kogenud sakslane: see pole veel mu karjääri lõpp

Tänavusel aastal Renault's Daniel Ricciardo kõrval sõitnud Hülkenbergi vahetab uueks aastaks välja 23-aastane prantslane Esteban Ocon.

Sõitjateturul on praegu seis selline, kus on saadaval veel vaid üks koht. Nimelt pole teada, kellest saab George Russelli tiimikaaslane Williamsis. Tänavuse hooaja kindla viimase meeskonna Williamsiga liitumise on aga sakslane enda jaoks välistanud. Lisaks seostatakse Williamsit hoopis 24-aastase kanadalase Nicholas Latifiga, kes saavutas tänavu F2 sarjas teise koha.

Hülkenbergil lõppeb peagi üheksas hooaeg kuninglikus sarjas, olles aja jooksul esindanud Williamsit Sauberit, Force Indiat ja Renault'd.

"Ühtegi kahetsust mul pole. Eks me kõik teeme aeg-ajalt vigu, mida tahaksime vältida. Mõnda asja oleksin praegu teistmoodi teinud," vaatas Hülkenberg senisele karjäärile tagasi. "Tagantjärele on samas lihtne targutada."

"Olen rahul sellega, mida olen saavutanud. Tahan ka öelda, et see ei ole minu karjääri lõpp. Ma ei tunne, et lahkuksin F1-sarjast. Ehkki ma ei pruugi uuel hooajal sõitjate nimekirjas olla, olen alati valmis sarja naasma."

Hülkenbergil on F1-sarjas kirjas 176 etappi. Ühtlasi on sakslase käes negatiivne rekord, kui enim GP-sid kirja saanud sõitja, kes pole kordagi poodiumile jõudnud.