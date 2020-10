F1-sarjas saadi uus pusletükk järgmiseks hooajaks paika

"Ma olen väga õnnelik, et saan Scuderia AlphaTauriga veel ühe hooaja jätkata. Tänavune aasta on möödumas väga hästi, me oleme liikumas tiimi ajaloo kõige edukama hooaja suunas," rääkis 24-aastane prantslane.

Gaslyl on ka isiklikus plaanis käsil väga edukas hooaeg. Ta hoiab 63 punktiga tabelis üheksandat kohta, ent esikuuikust lahutab teda vaid 11 silma. Tänavu teenis prantslane ka karjääri esimese etapivõidu, kui ta üllatuslikult Itaalias Monza ringrajal võidutses.

Kes järgmisel hooajal Gasly kõrval jätkab, pole veel teada. Kohaga on seostatud F2-s võistlevat tõusvat tähte Yuki Tsunodat. Samas spekuleeritakse, et Red Bull võib kehvas vormis Alexander Alboni tagandada tagasi sõsartiimi. AlphaTauri tänavuse aasta teise piloodi Daniil Kvjati kohta ennustatakse, et venelane jääb uueks hooajaks sarjas kohata.