F1-sarja selle hooaja kalendrisse lisandub uus etapp, kus on sõitnud vaid neli tänast vormelipilooti

Vormelijuhid lootsid, et hooaja lõpus saab veel pidada ka Hiina ja Vietnami etapid, kuid koroonakriis tõmbab sellele plaanile kriipu peale, kirjutab f1i.com.

Pärast Türgi võistlust peetakse suure tõenäosusega veel ka kaks GP-d Bahreinis - 29. novembril ja 6. detsembril - ning hooaja lõpuetapp Abu Dhabis 13. detsembril. See tähendaks, et etappide arv kasvaks seniselt 13-lt 17-le.

Vormel-1 sarja jaoks on väga oluline pidada tänavu vähemalt 15 etappi, sest see on miinimumarvuna sisse kirjutatud telelepingutesse. Selle kontrahti punkti rikkumisel ootaks F1-sarja tõsine rahaline tagasilöök.

Tänastest vormelisõitjatest on varem Istanbuli GP-l kihutanud vaid Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez ja Kimi Räikkönen.

Istanbuli ringrajal, mida peetakse sakslasest arhitekti Hermann Tilke tööde üheks pärliks, sõideti MM-punktidele aastatel 2005 kuni 2011.