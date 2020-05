F1 meeskonna pealik: lühike hooaeg on hullem kui mitte midagi

Teatavasti pole tänavu F1-sarjas veel ühtegi etappi koroonakriisi tõttu sõidetud. Praeguse seisuga on kolm GP-d tühistatud ning seitse teadmata ajaks edasi lükatud. Hooajaga loodetakse alustada juuli alguses Austrias.

Üleilmne eriolukord annab meeskondadele ka finantsiliselt valusa hoobi. "Kui me ei sõidaks üldse, jääksime ilmselt ellu," tõdes Haasi pealik Günther Steiner. "Kõige hullem oleks siis, kui sõidame näiteks ainult kaheksa etappi, sest sellisel kulutame palju raha, aga teenime väga vähe tagasi."

"Kui me ei sõidaks üldse, siis ei kuluks ka raha," jätkas tiimipealik. "Loodetavasti saame toimima plaani, mille kohaselt sõidame 15-l etapil. 15 tundub majanduslikus plaanis mõistlik number. Ma usun, et kõik mõtlevad samamoodi: meil on vaja kas korralikku programmi või mitte midagi."

Steineri sõnul tuleb mõelda ka fännide peale. "See ei oleks kuidagi spordile hea, kui fännid leiavad uue asja, mida vaadata. Me võlgneme toetajatele seda, et kihutaksime võidu. Kogu aeg räägime ainult iseendist ja kuidas praegune olukord osalejaid närvi ajab, kuid on miljoneid inimesi, kes meid jälgivad. Me peame andmast endast kõik, et saaksime neile taas meelelahutust pakkuda."