F1 kõrge ametnik: Mick Schumacher on varsti vormel ühes

Teist aastat vormel 2 sarjas sõitev 21-aastane Mick Schumacher asus viimasel etapil Mugellos hooaega juhtima, saavutades Prema tiimi autoga sõitudes viienda ja neljanda koha.

Kolm etappi ehk kuus sõitu enne hooaja lõppu juhib ta inglase Callum Ilotti ees 8 punktiga, taanlane Christian Lundgaard jääb maha 16 silmaga. Vaid kolm etappi sarjas kaasa teinud Jüri Vips on 16.

Enne Toscana GP-d sai Mick Schumacher sõita Mugello ringrajal oma isa legendaarse Ferrari F2004-ga.

"Oli imeline näha Mick Schumacheri käte vahel autot, millel on mu südames eriline koht. Michael võitis selle autoga oma seitsmenda maailmameistritiitli ning tundus, et Mick nautis oma demonstratsioonsõitu tõeliselt."



Mick Schumacher ja Ferrari F2004.



"Mick sõidab ise hetkel vormel 2-s suurepäraselt, juhtides sarja pärast korralikku nädalavahetust Mugellos. Kui ta nii jätkab, on ta varsti kindlasti F1 stardirivis."

Endine Ferrari piloot Gerhard Berger arvab samuti, et Mick Schumacher on juba F1-ga liitumiseks küps. "Arutelud Micki siirdumise üle F1- algasid 2019. aastal. Minu arvates oleks see olnud aasta liiga vara. Nüüd on õige aeg," ütles Berger, lisades, et kui ta oleks Alfa Romeo või Haasi tiimipealik, siis võtaks ta Micki järgmisel aastal pardale.

"Mick on hästi hakkama saanud ning teab läbi oma perekonna, millised tõkked tuleb võidusõidus ületada, et tippu jõuda. Ta väärib võimalust. Kõik toetaksid seda, kasvõi juba austusest tema isa vastu. Ning kõik oleksid rahul, kui Mick saaks võimaluse."