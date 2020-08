F1 kinnitas käimasoleva aasta võistluskalendri, sarja lisati etapid Istanbulis ja Bahrainis

Käimasoleva aasta kuninglikus sarjas toimub kokku 17 võidusõitu. Tavapärane 22-etapiline plaan ei läinud läbi koroonaviiruse tõttu. Portaal RaceFan avalikustas eelmisel nädalal, et kalendrisse lisatakse etapp Istanbulis ja vähemalt kaks sõitu Bahrainis. Võistlushooaja peaks lõpetama Abu Dhabi GP.

“Me võime uhkusega kinnitada, et Türgi, Bahrain ja Abu Dhabi liituvad meie 2020. aasta hooajaga,” kinnitas F1 juht ning lisas, “see aasta on valmistanud meie sarjale palju raskusi ning me tahame tänada kõiki asjaosalisi, tänu kellele me oleme suutnud oma tegemistega jätkata.”

Lisaks hakatakse vähendama järk-järgult ka turvameetmeid. Nimelt kirjutati avalduses, et selle aasta kindlatele etappidele hakatakse lubama ka piiratud arvul pealtvaatajaid. Millistest võidusõitudest juttu on, ei mainitud.

“Me saame kinnitada, et mitmed võidusõidud sel hooajal avatakse ka piiratud hulgal pealtvaatajatele. Kuigi me sooviksime lubada areenile fänne nii palju kui võimalik, jääb meie prioriteediks siiski turvalisus,” kirjutas F1 oma veebilehel.