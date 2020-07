F1 ei sõida sel aastal Ameerikas

Eelmainitud kolmes riigis on COVID-19 leviku olukord üks hullemaid. F1 bossid on veendunud, et oma sõitude korraldamine seal oleks vastutustundetu tegutsemine, vahendab BBC Sport.

Euroopast ookeani taha mineku asemel soovitakse leida asendused ärajäänud etappidele siitsamast Vanast Maailmast. Potentsiaalsemad variandid on korralda F1-etapp Saksamaal, Itaalias ja Portugalis.

Esialgu oli plaanis pidada Ameerika Ühendriikide GP Austinis 23. oktoobril, Mehhiko etapp nädal hiljem ja Brasiilia oma 13. novembril. Kuid tuvastatud nakatumiste arvu tõttu, leidsid sarjajuhid, et targem on sellest maailmajaost hoida eemale.

Igasugused lootused pidada Kanada etapp on samuti minetatud. Kuigi selle piirkonna olukord seoses koroonaviirusega on palju parem kui tema naabritel, ei suuda kuningliku sarja ametnikud arvestada kohalike reeglitega, mis peavad tõkestama viiruselevikut.

F1 pole ikka veel saanud paika selle hooaja täielikku võistluskalendrit, kuid siiski loodetakse korraldada kokku vähemalt 16 sõitu.

Saksamaa, Itaalia ja Portugali etappidega tõuseb F1 kalender 13 sõidule. Hooaeg plaanitakse lõpetada kahe GP-ga Bahreinis ja ühega Abu Dhabis.

Vormel 1 sari töötab hetkel selle nimel, et korraldada Aasias veel üks või kaks etappi.