F1-boss vastas Hamiltoni kriitikale: kui raha oleks kuningas, siis Austraalia GP toimuks

"Olen väga üllatunud, et me hetkel siin oleme," sõnas Hamilton neljapäeval. "Raha on kuningas, aga ma tõesti ei tea. Ma ei oska muud lisada."

Teade Austraalia GP ärajäämisest tuli lõpuks Eesti aja järgi ööl vastu reedet. Ajendiks oli McLareni võistkonna teade neljapäeva lõunal, et üks meeskonna liikmetest on nakatunud koroonasse ning nemad loobuvad nädalavahetusel kihutamast.

"Pakun, et kui raha oleks kuningas, siis me poleks seda otsust vastu võtnud," kommenteeris Chase Carey kuuekordse maailmameistri sõnavõttu. "Algselt tegime otsuse etapp pidada, sest mitmed suurüritused olid siin toimumas ja olukord maailmas oli teine. Loomulikult näevad asjad nüüd teistmoodi välja, kui enne Austraaliasse tulekut."

"Olukord muutus päevadega, mõnes mõttes isegi tundidega. Me proovisime võtta arvesse väga palju erinevat informatsiooni, et saaks õigel ajal õige otsuse teha. Usun, et saime sellega ka hakkama."