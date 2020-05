F1 algab. Ja lõpetab tulevast aastast dinosauruste ajastu

Kuninglikust vormelisarjast kõlab rõõmsaid ja üllatavaid uudiseid. Nüüd on selge, et autod asuvad viimaks stardijoonele 5. juulil Austrias, kus kihutatakse kaks nädalavahetust järjest. Ent veelgi põnevam on see, et koroonaepideemia on F1 sarja omanikel pannud mõtted tööle, mille tulemusena plaanitakse mõndagi revolutsioonilist.