F1 ajalooliselt tihe võistlusgraafik peidab endas tiimide jaoks olulist murekohta

Hooaeg algab 5. juulil Austrias Spielbergis Red Bull Ringil, kus kihutatakse ka järgmisel nädalavahetusel.

Edasi liigub karavan Ungarisse ning pärast nädalast pausi Suurbritanniasse Silverstone', kus on kavas jälle kaks etappi järjest. Seitsmendal nädalal on kavas Hispaania GP Kataloonia ringrajal.

Tegemist on ajalooliselt tiheda kalendriga, sest varem pole seitsme nädala jooksul nii palju etappe peetud. Kolm nädalavahetust järjest on F1 sarjas sõidetud varem vaid 2018. aastal.

Erakordselt tihe võistlusgraafik peidab endas aga meeskondade jaoks üht olulist murekohta. Portaali RaceFans teatel kardavad mitmed tiimid, et neil ei jätku varuosi, kui nende autod peaks hakkama avariisid tegema.

Koroonapausi ajal pole saadud varuosi ka kuigi palju juurde toota, sest meeskondade tehased olid pärast Austraalia GP ärajäämist kaks kuud suletud.

Autode lõhkumise oht on eriti suur Red Bull Ringil, kus on kõrged vorstikujulised äärekivid, millest üle sõites masinad varasemalt hulganisti juppe on kaotanud. F1 juhtide plaan korraldada lisaks kolmele vabatreeningule, ajasõidule ja põhisõidule ka ümberpööratud stardiriviga kvalifikatsioonisõite suurendab seda riski veelgi.

F1 esimesed kaheksa etappi:

3.-5. juuli - Austria GP

10.-12. juuli - Austria GP

17.-19. juuli - Ungari GP

31. juuli - 2. august - Ungari GP

7.-9. august - Suurbritannia GP

14.-16. august - Hispaania GP

28.-30. august - Belgia GP

4.-6. september - Itaalia GP