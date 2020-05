F1 2020 arvutimängus saab sõita ka Belgias hukkunud Anthoine Hubertiga

Huberti tegelaskuju saab valida, kui tahta "My Team" keskkonnas F1 stardirivisse luua omadel tingimustel 11. meeskonda. Valikus on kõik eelmisel aastal F2 sarjas osalenud mehed, nende hulgas ka augustikuises avariis hukknud Hubert ja raskelt vigastada saanud Juan Manuel Correa.

"Otsus Anthoine Hubert ja Juan Manuel Correa mängu kaasata ei sündinud kergelt," tunnistas portaalile RaceFans videomängutootja Codemastersi esindaja Lee Mather. "Me ei teinud seda otsust ise, vaid kaasasime ka kõik nende kahe sõitjaga seotud osapooled ning kõik nõustusid, et see on õige asi, mida teha."

Matheri sõnul ilmub Huberti tegelaskuju valides ekraanile eraldi teadaanne. "Kui Anthoine'i sõitjaks valida, oleme lisanud sinna sõnumi tema mälestuseks," ütles ta.